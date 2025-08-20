İETT otobüsünde kavga çıktı, yolcu biber gazı sıkınca ortalık karıştı

Olay, dün Fatih ilçesinin Kocamustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, çocuk ve yaşlı arabasıyla İETT otobüsüne duraktan binmek isteyen bir yolcu, otobüsün arka demirini kendisi açmak istedi.

Bunun üzerine yolcu ile otobüs şoförü arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Diğer yolcuların araya girmesiyle büyüyen kavga esnasında yolculardan birisi, şoföre biber gazı sıktı.

Daha sonra otobüs içerisinde bulunan bütün yolcular biber gazından etkilenirken, otobüsten aşağıya indiler.

Bir süre sonra şoför otobüse kimseyi almadan yoluna devam etti.

Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.