İETT şoförü otobüsü vatandaşların çok yakınından geçince...
İstanbul Eyüpsultan’da bir İETT şoförü manevra yaparken vatandaşların çok yakınından geçtiği için tepki gördü. Şoför, aracı vatandaşların üzerine sürerken, bir kadın olay yerinde fenalaştı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, geçen akşam saatlerinde Eyüpsultan Teleferik Pierreloti otobüs durağında meydana geldi.
İHA'nın haberine göre; manevra yapan bir İETT şoförü, durakta bekleyen vatandaşları sıkıştırdığı gerekçesiyle tepki gördü.
Şoför aracı otobüsü vatandaşların üzerine sürerek durakladı.
Tepki gösteren vatandaşlar şoförle tartışmaya başladı. Bu sırada bir kadın fenalaştı. Annesinin bayıldığını gören çocuk ise bağırarak yanına koştu.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.