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İETT: Sürücünün sertifikası askıya alındı

İETT, bisikletli yolcu ile tartışan sürücünün sertifikasının askıya alındığını ve hakkında idari süreç başlatıldığını açıkladı.

İETT: Sürücünün sertifikası askıya alındı
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İETT, bisikletli yolcu ile tartışan sürücünün sertifikasının askıya alındığını duyurdu.

İETT'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "19 Eylül Cumartesi gecesi katlanır bisikletiyle otobüse binmek isteyen yolcumuz ile Özel Halk Otobüsü şoförü arasında yaşanan sözlü tartışma, yolcumuz tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmıştır. Gerek yolcumuzun paylaştığı görüntüler gerek araç içi kamera kaydı ile yapılan tespit neticesinde şoförün sertifikasına el konulmuş ve hakkında idari süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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