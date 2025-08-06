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İETT'den İstanbul'a 2 yeni gece hattı: Gaziosmanpaşa-Beşiktaş ve Göktürk-Taksim arasında hizmet verecek

İETT, 8 Ağustos’u 9 Ağustos’a bağlayan gece, 55G Gaziosmanpaşa–Beşiktaş ve 50G Göktürk–Taksim hatlarını devreye alıyor. Yeni gece hatları, sabaha kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak.

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İETT'den İstanbul'a 2 yeni gece hattı: Gaziosmanpaşa-Beşiktaş ve Göktürk-Taksim arasında hizmet verecek
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İETT, gece ulaşımını güçlendiren iki yeni hatla hizmet ağını genişletiyor.

Gece 00:00’dan sabah 05:00’e kadar aralıksız hizmet verecek 2 yeni gece hattı daha hizmete giriyor. 

İETT Genel Müdürü İrfan Demet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 8 Ağustos Cuma gününü 9 Ağustos 2025 gününe bağlayan gece saat 00:00’da;  55G Gaziosmanpaşa - Beşiktaş ve 50G Göktürk - Taksim Gece Hatlarının hizmete başlayacağını açıkladı. 

Geceden sabaha toplam 30 farklı sefer ile İstanbul’a hizmet verecek hatlar bölge için de bir ilk olma özelliği taşıyor.

İETT’nin yeni hatlarından 55G Gaziosmanpaşa - Beşiktaş Gece Hattı; Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan-Balat-Cibali-Unkapanı-Şişhane-Tarlabaşı-Taksim-Beşiktaş güzergâhında, 50G Göktürk - Taksim Gece Hattı ise;  Göktürk Köprübaşı Mahallesi-İstanbul Evleri-Hoşdere-Kemerburgaz-Hasdal-Alibeyköy Metro-Miniatürk-Halıcıoğlu-Kasımpaşa-Şişhane-Taksim arasında hizmet verecek. 

 

Kaynak: BÜLTEN