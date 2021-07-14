İFMİB Başkanı Gören: Bu yıl 818 bin ton rekolte bekliyoruz

İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören ve Başkan Yardımcısı Muzaffer Taviloğlu’nun birlikte yaptığı açıklamada; 2021-2022 sezonu için fındık rekoltesinin 818 bin ton olacağı bildirildi.

Türkiye genelinde 740 bin hektar alanda üretim yapılıyor

Rekolte tahmininde, dikim alanlarının doğru tespit edilmesi oldukça elzem olduğuna dikkat çeken İFMİB Başkanı Ali Haydar Gören, “Batı Karadeniz Bölgesi’nde dikim alanları 230 bin hektara ulaştı. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 510 bin hektar alanla birlikte Türkiye genelinde toplam 740 bin hektar alanda fındık üretimi yapılıyor. Birliğimiz tarafından uzmanlara yaptırılan rekolte tahminlerine göre bu yıl Türkiye genelinde 818 bin ton rekolte bekliyoruz. Sektör paydaşlarından da beklentimiz; sürdürülebilir, kaliteli ve yüksek üretimin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere politikalar oluşturulmasıdır” dedi. Gören, TMO’nun da son yıllarda başarı ile yürüttüğü regülasyon görevini hem üretici refahı hem de piyasa istikrarını gözeterek devam edeceğine inancımız tamdır” diye konuştu.

“Rekolte ne kadar yükselirse, ihracatçı hepsini satabilecek güçte”

Türk ihracatçısının geride bıraktığımız 2019-2020 sezonunda 343 bin ton iç fındık ihracatı ile rekor kırdığını belirten Gören, fındık İhracatçıları olarak, yüksek rekoltelerde Türk fındığını nihai alıcı ile buluşturmak için üzerlerine düşen görevi her zaman yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini kaydetti. Yüksek rekolte olursa ürünün satılamayacağı ve elde kalacağı yolunda algı yaratılmaya çalışıldığına dikkat çeken Gören, “geçen yılki rekor ihracat rakamı ile yüksek rekoltenin pazarlanamayacağı algısını yıkmış olduk. Türk ihracatçısı yıllardır dünya pazarlarındaki liderliğin verdiği deneyime sahip. Bu nedenle rekolte ne kadar yüksek olursa olsun, Devletimizin uzun vadeli, sürdürülebilir ve dünya pazarlarında rekabet edebilecek fındık politikaları oluşturması halinde biz ihracatçılar daha fazla deviz girdisi sağlamak için üzerimize düşen görevi yerine getirecek güçteyiz” dedi. Gören, sonuna yaklaştığımız 2020-2021 fındık sezonunu ise 280 bin tonun üzerinde iç fındık ihracatı kapatacaklarını sözlerine ekledi.

Taviloğlu: “Rakip ülkelerde üretim her yıl artıyor”

Bir dönemler dünya fındık üretim ve ticaretinin yüzde 85’ini elinde bulunduran Türkiye’nin, geçtiğimiz yıllarda pazardaki etkisini kaybederek yüzde 63’lere kadar gerilediğini hatırlatan İFMİB Başkan Yardımcısı Muzaffer Taviloğlu ise “Gürcistan, İtalya, İspanya, Azerbaycan gibi rakip ülkeler fındık yetiştirmeye ve her geçen yıl pazardaki paylarını artırmaya başladılar. ABD ise ürettiği badem ile piyasadaki dengeleri değiştirebiliyor. Dışarıda rekabet şartları gittikçe zorlaşıyor. Halen liderlik elimizdeyken bunu iyi değerlendirip piyasayı belirlemeye devam edelim istiyoruz. Bunun için de ihracatçılar olarak asli görevimiz olmamasına rağmen üretimin artması için üreticiyi destekleyici çalışmalar yapıyoruz. Fındık özel bir ürün. Acilen tüm kesimler bir araya gelerek ülke politikası oluşturmalıyız. Yoksa tren kaçtığında bir daha yakalama şansımız olmayacak” diye konuştu.