İFTAR VAKTİ: İftar saat kaçta yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir oruç saat kaçta açılıyor?

İslam alemi Ramazan coşkusunu yaşıyor. Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı, ikinci iftar için sabırsızla bekleniyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar "İftar saat kaçta" sorusunu yöneltiyor.

İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti

20 Şubat 2026 İstanbul iftar vakti: 18.51

20 Şubat 2026 Ankara iftar vakti: 18.36

20 Şubat 2026 İzmir iftar vakti: 19.01

İL İL İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kadir Gecesi ne zaman?

Bin aydan daha hayırlı olan, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi Ramazan ayının 26. gününü 27. gününe bağlayan gece idrak edilecek. Bu yıl Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.