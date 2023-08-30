İGA İstanbul Havalimanı emisyonunu yüzde 21 azalttı

Buna göre İGA’nın ‘Net Sıfır’ yol haritasına göre İGA İstanbul Havalimanı; 2022 yılını önceki yıla göre yüzde 13 daha az emisyon ile tamamladı. 2019 baz yılına göre ise 2022 yılında yüzde 21 emisyon azaltımı sağlandı.

"Odağımız Dünya, Hedefimiz Gelecek"

Kapsam 1 ve 2 emisyonlarının 2025 yılında yüzde 23, 2030 yılında ise yüzde 45’e düşürülmesi öngörülürken; havalimanı paydaşlarına ait olan Kapsam 3 emisyonlarının azalması için projeler geliştirileceği belirtildi. Ayrıca, İGA İstanbul Havalimanı bünyesinde 2022’de su tüketiminin yüzde 35’i geri kazanılmış sulardan elde edilirken, katı atık geri dönüşüm oranı yüzde 31’den yüzde 34’e yükseldi.

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, “Sürdürülebilirlik etkilerimizi ölçtük; uzun döneme yayılan bir planlama yaptık; hedeflerimizi ve sürdürülebilirlik yönetim sistemimizi yeniden yapılandırdık. 2030 planımız kapsamında, kurumumuzdaki tüm birimleri temsil eden yapıdaki ekibimiz ve danışmanlarımızla sürdürülebilirlik vizyonumuzu ve hedeflerimizi tanımladık. ‘Odağımız Dünya, Hedefimiz Gelecek’ diyerek ‘geleceğin mobilite yöntemlerini bugüne taşımayı kendimize yol edindik" dedi.