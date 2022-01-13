İGD, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) Başkanı Mehmet Mert'in düzenlediği 10 Ocak ''Çalışan Gazeteciler Günü'' bölgenin tüm gazetecilerinin katılımı ile Florya Evrensel Hatay sofrasında gerçekleşti.

Mert burada yaptığı konuşmada, tüm zorluklara ve imkânsızlıklara rağmen toplumun haber alma özgürlüğü için çalışan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.

Etkinliğe çok sayıda gazeteci katılarak düşüncelerini dile getirdi. Geçmişten günümüze kadar tüm zorluklara rağmen basın olarak görevlerini güçlüden yana değil, haklıdan yana haber yaptığını dile getiren gazeteciler, güvencesiz ortamlarda kıt kanaat yaşam mücadelesi verdiklerini dile getirdiler.

Konuşmalarda, basın ve gazeteciliğin içinde bulunduğu sorunlardan bir an önce kurtarılıp, basın haklarının daha adil ve sosyal haklar içeren düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtildi.