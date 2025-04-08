İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin (İGDAŞ) Genel Müdürü Ali Ender Çolak görevinden istifa etti.

Habertürk'te yer alan habere göre, Çolak'ın sağlık sorunlarını gerek göstererek istifa ettiği açıklandı.

Ali Ender Çolak kimdir?

Ali Ender Çolak, iş hayatına 1989 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda başladı.

1989-2008 yılları arasında bu kurumda uzman, daire başkanı ve son olarak da Kurul Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Çolak, aynı zamanda OECD Kurumsal Yönetim Yönlendirme Komitesi ve Danışma Kurullarında üyelik yaptı ve sermaye piyasalarının Avrupa Birliği’ne uyumu Eşleştirme Projesinin de eş başkanlığını yürüttü.

Ender Çolak, 2008-2011 yılları arasında Anel Grup Finans ve Yenilenebilir Enerji’den sorumlu Başkan Yardımcısı, 2011-2023 yılları arasında da Baymak, BDR Thermea Group CEO’su olarak görev yaptı.

Çolak, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini ise Amerika Birleşik Devletlerinde, Thunderbird, School of Global Management’ta Master of International Management derecesiyle tamamladı. Ayrıca Çolak, Toronto Centre Leadership Program, IFC Housing Finance Program, World Bank Contractural Savings Program, NACD Director Professionalism Program ve son olarak da Wharton School Corporate Governance Program’larını da bitirdi.