Iğdır'da AK Parti il başkanlığına saldırı
Iğdır'da bir kişi elindeki satırla AK Parti'nin il başkanlığına saldırarak içeri girdi. Polis ekipleri bir süre zanlıyı ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen zanlı gözaltına alınarak karakola götürüldü. Saldırganın neden böyle bir eylemde bulunduğu açıklanmadı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Iğdır'da Bağlar Mahallesi'ndeki AK Parti İl Başkanlığı binasına sabah saatlerinde giden Bilen B., elindeki satırla binanın camlarını kırarak içeri girip bağırmaya başladı.
Bilen B.'yi ikna edip satırı bırakmasını sağlayan polisler, şüpheliyi gözaltına aldı.