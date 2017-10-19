ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C
  • Gündem
  • Iğdır'da terör propagandasına 7 gözaltı

Iğdır'da terör propagandasına 7 gözaltı

Iğdır'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da terör propagandasına 7 gözaltı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede gözaltı kararı bulunan 15 kişinin yakalanmasına yönelik kent merkezi ile bazı ilçelerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 94 mermi ile örgütsel malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin de arandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.