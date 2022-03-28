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İğneada'da tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi

İğneada açıklarında tespit edilen mayının etkisiz hale getirildiği açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İğneada açıklarında tespit edilen mayının, Sualtı Savunma Timlerince (SAS) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında mayın tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen SAS timlerince, emniyete alınan mayın etkisiz hale getirildi.

 

 

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