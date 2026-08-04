İHA'lar Türk sahipli gemileri hedef aldı: Bakanlıktan ilk açıklama

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Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki Novorossisk Limanı'ndan ayrıldıktan sonra insansız hava araçlarının hedefi olan Türk sahipli Yaşar ve Nadezhda isimli sivil gemilerdeki Türk vatandaşlarının durumunun yakından izlendiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu bazı personelin yaralandığı bildirildi.

"Can güvenliği birinci önceliğimiz"

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Yaşar ve Nadezhda isimli Türk sahipli sivil gemilerin dün akşam Novorossisk Limanı'ndan ayrıldıktan sonra insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradığı ve aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu bir grup personelin yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir."

Karadeniz'deki tırmanmaya ilişkin uyarı

Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'de sivil gemileri de etkileyen bir boyuta ulaşmasından ciddi endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın, tüm uyarılarımıza rağmen sivil gemileri de etkileyen şekilde Karadeniz'de giderek yayılmasından ciddi endişe duyulmaktadır" denildi.

Bakanlık, önleyici adımlar atılmaması halinde Karadeniz'de artan gerilimin gıda güvenliği de dahil olmak üzere birçok alanda olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Açıklamada, savaşan taraflar başta olmak üzere ilgili bütün aktörlere Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için somut tedbirlerin gecikmeden hayata geçirilmesi çağrısı yinelendi.