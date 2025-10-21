İHALE SONA ERDİ! EGM maaş promosyonu belli oldu mu, ne kadar? İhale sonuçları ne zaman açıklanacak?

EGM maaş promosyonu için ilk teklif bugün verildi. Heyecanın had safhaya çıktığı toplantı sonrası yüz binler teklifleri araştırmaya başladı. Sıkça ""EGM maaş promosyonu belli oldu mu, ne kadar" sorusu gelmeye başladı.

EGM promosyon ihalesi saat kaçta?

Emniyet Genel Müdürlüğünün maaş promosyonu ihalesi bugün saat 14.30'da başladı.

Halkbankası 36 ay 75 bin, İş bankası 36 ay 30 bin, YapıKredi 3 yıl 54 bin, VakıfBank 3 yıl 75 bin, Ziraat Bankası 3 yıl 50 bin teklif verdi.

Açık artırmada en yüksek teklif Vakıfbank'tan geldi. Banka 90 bin TL önerdi. Komisyon değerlendrip kararını açıklayacak.

Emniyet Teşkilatı Sendikası 2025 yılı maaş promosyon talebini açıkladı

Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2025 yılı maaş promosyonuna ilişkin teklif ve çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

Açıklamaya göre sendikanın 2025 yılı için talep ettiği maaş promosyon tutarı 270.000 TL olarak belirlendi. Bu tutarın tek seferde ve peşin olarak ödenmesi, ayrıca her yıl oluşacak enflasyon farkı oranında ekstra ödeme yapılması talep edildi.

Promosyon yerine alternatif seçenek tercih etmek isteyen personele 600.000 TL sıfır faizli kredi imkânı sunulması önerilirken, ihale şartnamesinin ise 164.440 TL taban fiyat üzerinden hazırlanması istendi.