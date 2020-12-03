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İhbara giden polis ekibine ateş açıldı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta bir oteldeki ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi, iki polis yaralandı. Özel harekat polisleri de otele operasyon düzenledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kahramanmaraş'ta bir oteldeki ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi, iki polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kentteki bir oteldeki ihbara giden polis ekibine otelden bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu iki polis yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi, ambulans sevk edildi.

Özel harekat polisleri de otele operasyon düzenledi.