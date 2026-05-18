İHH’nin organize ettiği 53 gemilik filo İsrail tarafından durduruldu

İsrail Deniz Kuvvetleri'ne bağlı özel kuvvetler, 18 Mayıs 2026 sabahı erken saatlerde Türkiye'den Gazze'ye hareket eden uluslararası yardım filosundaki gemilere askeri müdahale gerçekleştirdi. Filo katılımcılarının sosyal medyada yayınladığı görüntülerde, silahlı İsrail askerlerinin gemilere çıkarak aktivistleri gözaltına aldığı görüldü.

Gözaltına alınanların önce büyük bir İsrail donanma gemisine, ardından Aşdod limanına nakledildiği bildirildi.

Müdahale, daha önce Mavi Marmara gemisiyle Gazze ablukasını yarmaya çalışan IHH'nin organize ettiği filonun ikinci seferi sırasında gerçekleşti. Filoda 53 gemi ve yaklaşık 500 katılımcı bulunuyor. Organizatörler filonun barışçıl bir insani yardım misyonu olduğunu açıklarken, İsrail bu iddiayı daha önce olduğu gibi bu sefer de reddetti.

İsrail ordusundan operasyonun kapsamı veya ele geçirilen gemi sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Filonun bir parçası olarak Libya'dan Gazze'ye doğru yola çıkan 30 araçlık bir kara konvoyu da Cumartesi günü hareket etmişti.

İsrail dışişlerinden filo için ‘provokasyon’ değerlendirmesi

İsrail Dışişleri Bakanlığı, 18 Mayıs sabahı yaptığı yazılı açıklamada filoyu “provokasyon için provokasyon” olarak nitelendirdi. Açıklamada, filonun gerçek bir insani yardım misyonu taşımadığı ve organizatörlerin Hamas’a siyasi destek sağlamayı amaçladığı belirtildi. Bakanlık, filoda Mavi Marmara ve IHH adlı iki Türk grubun yer aldığını ve IHH’nin terör örgütü olarak tanımlandığını ekledi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, filonun amacının “Hamas’a hizmet etmek, Hamas’ın silahsızlanmayı reddetmesinden dikkati uzaklaştırmak ve eski Başkan Trump’ın barış planında ilerlemeyi engellemek” olduğu ifade edildi. Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararı uyarınca Gazze’deki insani faaliyetleri denetleyen Barış Kurulu’nun da filonun sadece medya odaklı olduğunu netleştirdiği aktarıldı.

İsrail ablukasının yasal olduğunu iddia ediyor

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze’ye yönelik deniz ablukasının yasal olduğunu savunarak, “İsrail, Gazze’deki yasal deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyecektir” ifadesini kullandı. Açıklamada, Ekim 2025’ten bu yana Gazze’ye 1 milyon 580 bin ton insani yardım ve binlerce ton tıbbi malzeme girişi sağlandığı belirtildi. Bakanlık, filo katılımcılarına “derhal rotalarını değiştirip geri dönmeleri” çağrısı yaptı.

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, Pazar günü filoya ilişkin bir ön güvenlik değerlendirmesi toplantısı yaptığı İsrailli bir yetkili tarafından doğrulandı. Filonun Nisan 2026’daki ilk seferinde 20 gemisi İsrail Donanması tarafından durdurulmuştu.

Sonuç olarak, İsrail’in Gazze ablukasını yasal çerçevede savunmaya devam ettiği ve filo organizatörlerinin ise insani yardım vurgusunu sürdürdüğü görülüyor. Taraflar arasındaki karşılıklı suçlamalar ve askeri müdahale, Doğu Akdeniz’deki gerilimin devam ettiğini gösteriyor.

BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu

2025 yılında BM Güvenlik Konseyi, ABD öncülüğünde hazırlanan ve İsrail'in Gazze üzerindeki kontrolünü belirli bir çerçeveye oturtan 2803 sayılı kararı kabul etmiştir. Bu karar, insan hakları örgütleri ve bazı uluslararası hukuk uzmanları tarafından İsrail'in işgalini meşrulaştırdığı gerekçesiyle eleştirilmiştir. Buna karşılık BM Genel Kurulu, Haziran 2025'te 149'a karşı 12 oyla kabul ettiği bir kararla İsrail'in ablukayı derhal sonlandırmasını talep etmiştir.

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) ve Uluslararası Hukukun Durumu

Uluslararası hukukun en üst yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı, Ekim 2025'te yayınladığı danışma görüşünde, İsrail'in Gazze'de işgalci güç olduğunu yinelemiş ve insani yardımı engellemesinin uluslararası hukuku ihlal ettiğine hükmetmiştir.

Mahkeme, İsrail'in abluka uygularken sivillerin temel ihtiyaçlarını karşılamasını engellediğini ve açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanma yasağını ihlal ettiğini belirtmişti.