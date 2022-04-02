İHKİB Başkan Adayı Karaca: Kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nde (İHKİB) 6 Nisan’da yapılacak seçimlerde başkan adayı olan Özkan Karaca'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılımına engel bir yasal düzenlemenin bulunmadığını açıkladı.

YSK tarafından gönderilen yazıda, halihazırda mevcut İHKİB Yönetim Kurulu’nda da yer alan Özkan Karaca'nın 6 Nisan'daki Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılımına engel bir yasal düzenlemenin bulunmadığı ve Karaca'nın toplantıya katılabileceği bildirildi.

Özkan Karaca, firması adına temsilci olarak bildirilmediği için 6 Nisan’da İHKİB’in seçimli olağan genel kurul toplantısının yapılacağı salona giremeyeceğine yönelik iddialar üzerine YSK'ya başvuru yapmıştı.

YSK kararının ardından bir açıklama yapan Özkan Karaca, kendisinin sahibi ve ortağı olduğu iki adet şirketin hazirun cetvelinde bulunduğunu ve seçme-seçilme hakkına sahip olduğunu söyledi. Buna rağmen kendisinin aday olmadığına ve salona dahi alınmayacağına dair bir gündem oluşturulduğunu belirten Karaca, "Haklarımı dahi bilmediğim ve hata yaptığım ima edilerek kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Bu algının oluşturulma sebebi bizlere destek verenlerin moralini bozmak ve sandığa gelmekten vazgeçmelerini sağlamaktı. Şimdi soruyorum, demokrasi bunun neresinde? Bizim gayemiz koltuk veya makam değil, ihracat ve ihracat ailemizdir. 6 Nisan'da yapılacak İHKİB seçimlerinde Başkan Adayı olduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum. Oy hakkımızı elimizden almaya çalışanlara rağmen kazanmak için geliyoruz. Demokrasiye inanmayanlara cevap vermek için 6 Nisan'da tüm ihracatçılarımızı oy kullanmaya davet ediyorum, demokrasi kazansın, Birliğimiz kazansın." dedi.