İhracat iadesi ürünler imha ediliyor mu? CHP'li Gürer görüntüleri sordu

Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, son dönemde ihraç edilen bazı tarım ürünlerinin Türkiye'ye iade edildiğini anımsattı.

Türkiye'nin ithal edip, iade ettiği ürün var mı?

İhracat ürünlerinin, Türkiye'deki laboratuvarlarda incelenip "olur" verildikten sonra gittiği ülkelerden iade edildiğine dikkati çeken Gürer, "Peki Türkiye'nin, ithal ettiği ürünlerden hiç iadesi var mı? Örneğin, ABD'den fındık, fıstık, ceviz vesaire geliyor ve dünya üzerinde incelemelerde aflatoksinler burada saptanıyor. Türkiye'de böyle bir saptama oldu mu? Ya da Türkiye'nin yine Hindistan'dan ithalat yaptığını biliyoruz. Etilen oksit dünya üzerinde rastlanıldığına göre, Türkiye'nin böyle bir inceleme sonucu iade ettiği bir ürün var mıdır?" diye konuştu.

Sadece patateslerin imha görüntüleri var

Gürer, Türkiye'ye iade edilen birçok ürün arasından sadece patateslerin imha edildiği görüntülerin paylaşılmasına tepki göstererek, "Türkiye'ye iade edilen ürün geldiği halde neden hiçbir ürünle ilgili Bakanlık imha görüntülerini yayımlamadı da yalnızca patatesle ilgili görüntüleri yayımladı? Bunun da bir açıklanması gerekiyor. Türkiye'ye iade edilen diğer ürünler ne oldu?" ifadesini kullandı.

Laboratuvarlardaki inceleme sonucu "sorun yok" denilerek gönderilen ürünlerin "sorunlu" çıkmasının incelenmesi gerektiğinin altını çizen Gürer, bu konuda eksiği ve sorumluluğu olanlara gereğinin yapılmasını istedi.