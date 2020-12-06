İhracat treni Çin seferine rötarlı çıktı

Türkiye'den Çin'e gitmek için 4 Aralık Cuma günü törenle yola çıkarılan ilk ihracat treni, büyük tartışma yarattı. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), trenin uğurlama törenin ardından Halkalı’ya geri döndüğünü iddia ederken, TCDD A.Ş ise gümrükleme işlemleri ve Çin'den gelen ilave talepler için yola çıkmadan Halkalı İstasyonu'na uğradığını ifade etti.

Hatırlanacağı üzere; Cuma günü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat blok treni için tören düzenlenmiş, BSH’ye ait beyaz eşyalar Çerkezköy’den yola çıkmıştı. Marmaray'dan geçerek Bakü- Tifl is-Kars demiryolu ve Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşacak trenin, 8 bin 693 km yol alarak, 2 Kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin’e 12 günde ulaştıracağı açıklanmıştı.

Sendikanın açıklaması

Törenin ertesi günü, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), Kazlıçeşme istasyonundan hareket ederek Çin'e ihraç ürün taşıyacağı belirtilen ilk ihracat treninin Maltepe İstasyonu'ndan Halkalı Garı'na geri getirildiği iddiasında bulundu. Sendikanın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Çerkezköy'deki bir firmanın vagonlarına buzdolabı yüklü konteynerler yüklenerek oluşturulan tren Kazlıçeşme İstasyonu’ndan getirilmiş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, ‘Çin'e tren gönderiyoruz’ diye tören yaptırılmış, tren Marmaray'dan geçirilmişti. Maltepe İstasyonu’nda üstüne asılı pankartlar sökülmüş ve tren, geri Halkalı Gar'a getirildi. Ülkemizin itibarını sarsan, yapılmayan bir taşıma nedeni ile kurumu zarara uğratan, yolcu taşımacılığında aksamaya neden olan TCDD Taşımacılık A.Ş yöneticileri hakkında gerekli değerlendirme yapılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı göreve davet ediyoruz.”

BTS’nin açıklamasında ayrıca, özel yük treninin Marmaray yolcu taşımacılığının yapıldığı gündüz saatlerinde 9 Marmaray treninin seferinin iptal edildiği, bazı trenlerin ise toplamda 92 dakika rötar yaptığı belirtildi.

İlave talep için geri döndü

TCDD Taşımacılık A.Ş ise konuyla ilgili resmi Twitter hesabı üzerinden "4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanan Türkiye-Çin ihracat treninin 'yolundan döndüğü' gibi asılsız, kötü niyetli haber ve paylaşımları üzülerek izledik" açıklamasını yaptı. Açıklamada ayrıca, trenin, törenin ardından Çin'e doğru yola çıkmadan önce, gümrükleme işlemleri ve Çin'den gelen ilave talepler için Halkalı İstasyonu'na uğradığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Trenimizin 12 gün içinde Çin'in Xian şehrine ulaşması hedefleniyor. Bu süreçler yük taşımacılığında rutin sayılan ve tamamlanması gereken işlemler. Demiryolu taşımacılığında ülkemizin menfaatleri gereği yaptığımız büyük işleri her zaman teveccühle karşılayan halkımızın, başarılarımızı gölgelemek isteyen, kurgulanmış, haince duygular taşıyan yaklaşımlara itibar etmeyeceğinden eminiz."

Çin’e gönderilen ihracat yükünün sahibi olan BSH Türkiye, konuyla ilgili iddialara yönelik soruları yanıtlamadı.