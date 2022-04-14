İhracata dönük yatırımlara ve turizm firmalarına finansman desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve esnaf temsilcileriyle iftar programına katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları ifade etti:



"Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz.

Harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizme 150 milyar liralık kaynak ayırdık.

İhracata dönük yatırımlara ilave yıllık yüzde 9'a varan faizle, TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz."