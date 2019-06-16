İhracatçı, kambiyo vergisi ödemeyecek

16 Haziran 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Bu yıl mayıs itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor. İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz. Bir an önce 200 milyar dolar sınırını geçmemiz gerekiyor." diyerek, "Buradan tüm girişimcilerimize, iş insanlarımıza, sanayicilerimize, tüccarlarımıza, üreticilerimize sesleniyorum: Ülkenize güvenin, devletinize güvenin, geleceğinize güvenin. Elinizdeki tüm imkanları yatırıma, üretime, istihdama, ihracata yöneltin." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye'yi cari açık veren bir ülkeden cari fazla veren bir ülkeye taşımaya çok yaklaştık. Biz sizlere güveniyoruz." şeklinde konuştu.

Döviz satımlarına muafiyet



"Sanayi Sicil Belgesi sahipleri ve ihracatçı birlikleri üyelerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz." dedi.

Erdoğan, "Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler." ifadelerini kullanarak, "Böylece döviz spekülasyonlarını önlemek için aldığımız tedbirlerin ihracatçılarımızı etkilemesinin de önüne geçiyoruz." şeklinde konuştu.

"Biz hiçbir Suriyeliye maaş bağlamadık"



Erdoğan, "Biz hiçbir Suriyeliye maaş bağlamadık. Biz sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetim, öksüz, fakir, fukaraya valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız vasıtasıyla maaş veriyoruz." dedi.

Doğu Akdeniz'deki Türk gemileri

Doğu Akdeniz'deki Türk gemileri ile ilgili de Erdoğan, "Birileri kaşını gözünü oynatırsa biz de bütün fırkateynlerimizle beraber, gerektiğinde uçaklarımızla, hemen o gemilerimizin yanında yerimizi alıyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli, avucunuzu yalarsınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kendi çıkarımız için olup bitenleri seyretmeyi değil, ülkemiz ve milletimiz için mücadele yolunu seçtik." ifadelerini kullandı.

"Terör örgütleri niçin 'Biz filancanın yanındayız' diyerek öne çıkıyorlar?"



Erdoğan, "Acaba bu terör örgütleri niçin İstanbul'daki bu seçimi bu kadar masaya yatırarak, 'Biz filancanın yanındayız' diyerek öne çıkıyorlar?" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasiye ve hukuka saygısı olan herkesin pazar günkü seçimin sonucuna rıza göstermesi, teslim olması şarttır." dedi.