İhracatçılardan yeşil pasaportta yeni düzenleme çağrısı

Son dönemde, vize başvuru süreçlerinde yaşanan gecikmeler ve aksaklıklar, ihracatçılar için ciddi sıkıntılara yol açıyor. Yeşil pasaport hakkına sahip olan ihracatçılar, işten ayrılan personelin üç iş günü içinde bildirilmesi zorunluluğuyla ilgili sorunlar yaşıyor. Bu süre zarfında bildirim yapılmaması halinde, firmanın diğer yetkililerine dört yıl boyunca yeşil pasaport verilmemesi uygulamasının değiştirilmesini isteyen ihracatçılar, cezaların sadece pasaport sahibine uygulanmasını, firmaların ise cezai işlemden muaf tutulmasını talep ediyor.

Yeşil pasaport ihtiyacı önem kazandı

Türkiye ekonomisinin önemli bir motoru olan ihracatçılar, son zamanlarda vize problemleriyle daha sık karşılaşır hale geldi. Vize başvuru süreçlerindeki aksaklıklar, ihracatçılar için büyük zorluklara yol açarken, yeşil pasaport (hususi damgalı pasaport) ihtiyacı da daha fazla önem kazandı.

İhracatın, yerli üretimin dışa açılması, döviz girdisinin sağlanması, istihdamın artırılması, yerli sanayinin gelişmesi ve teknolojik yeniliklerin teşvik edilmesi açısından kritik bir rol oynadığını belirten ihracatçılar, yeşil pasaport uygulamasında düzenleme yapılmasını istiyor. Bu düzenleme, 23/3/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar"da yer alan, üç iş günü içinde işten ayrılan personelin bildirilmemesi durumunda, firmanın yetkililerine ve bildirim yapmayan diğer yetkililere dört yıl süreyle yeşil pasaport verilmemesi şartını kapsıyor.

Bu durum ihracatçılar için büyük bir mağduriyet yaratırken, ihracatçılar geçmişteki cezai işlemlerin durdurulmasını ve gelecekteki cezaların yalnızca pasaport sahibine uygulanmasını talep ettiler.