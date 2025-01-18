İhtiyaç fazlası kamu araçlarında 'tasarruf' satışı başladı: 1200 taşıtın ihalesi elektronik ortamda!

Kamu harcamalarında tasarruf sağlamak amacıyla başlatılan Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında, kamu kurumlarına ait ihtiyaç fazlası araçların satış süreci başlatıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), çeşitli kamu kurumlarından toplamda yaklaşık 1200 araç için satış talebi aldı. Bu araçların ihaleleri, Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle "www.eihale.gov.tr" internet adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Açık artırma usulüyle satış

Satış işlemleri, ÖİB tarafından açık artırma usulüyle yürütülecek. Gerçek ve tüzel kişilerin ihaleye katılabilmesi için siteye üye olmaları, satış ilanlarını düzenli takip etmeleri ve nakit teminat yatırmaları gerekiyor. İhale sonucunda en yüksek teklifi veren kişi aracı satın almaya hak kazanacak.

Satışı gerçekleşen araçlar, ilgili kamu kurumları tarafından muhafaza edilecek ve kazanan kişilere teslim edilecek. Teslim alınan araçların tescil işlemleri, alıcı tarafından gerçekleştirilecek.

Kamu bütçesine katkı ve hızlı envanter düzenlemesi

ÖİB, bu süreçle hem kamu bütçesine katkı sağlamayı hem de ihtiyaç fazlası araçların hızlı şekilde tasfiye edilmesini hedefliyor. Elektronik ortamda yapılan ihalelerle sürecin daha şeffaf ve hızlı ilerlemesi amaçlanıyor.

İlk ihaleler başladı

İlk etapta 11 araç için son teklif tarihi 20 Ocak Pazartesi günü olarak belirlendi. Bundan sonraki süreçte haftalık olarak 80 ila 100 araç için ihale düzenlenmesi planlanıyor. ÖİB yetkilileri, ikincil el araçlara olan talebin yüksek olmasını bekliyor.