İhtiyacı olan sadece tek bir gol: Yarım asırlık forvet oyuncusu futbol tarihine geçecek!

Futbol sahalarına yarım asırlık bir azim hikâyesi damga vuruyor. İngiltere’nin bir efsane haline gelen forvet oyuncusu Jamie Cureton, 50 yaşında olmasına rağmen futbola veda etmeyi reddediyor.

Premier Lig’den 10. lige uzanan yolculuk

1993 yılında profesyonel kariyerine başlayan Cureton, bugüne kadar Premier Lig’den başlayarak 9. lige kadar her ligde gol atmayı başardı. Şimdi ise 10. ligde forma giyeceği King’s Park Rangers ile yeni bir sayfa açıyor.

Eğer bu ligde de fileleri havalandırırsa, futbol tarihinde en üst ligden en alt lige kadar her seviyede gol atan tek futbolcu olarak anılacak.

Kariyerinde 32 transfer gören Cureton, İngiltere’nin yanı sıra Güney Kore’de Busan I’Cons formasıyla da top koşturmuştu.

Toplamda 1000’in üzerinde maçta yaklaşık 400 gol atan efsane futbolcu, aktif kariyerini 50 yaşında sürdürerek futbolun yaşayan efsanelerinden biri haline geldi.

Cureton’ın forma giydiği kulüpler

Kariyerinde tam 22 farklı kulüp forması giyen Cureton’ın futbol yolculuğu adeta İngiltere lig tarihinin bir özeti niteliğinde:

Norwich City, Bournemouth, Bristol Rovers, Reading, Busan I’Cons (Güney Kore), QPR, Swindon Town, Colchester, Barnsley, Shrewsbury, Exeter, Leyton Orient, Cheltenham, Dagenham & Redbridge, Farnborough, Eastleigh, St Albans City, Bishop’s Stortford, Enfield, Hornchurch, Maldon & Tiptree ve Cambridge City.

Yeni rekorun eşiğinde

Jamie Cureton, King’s Park Rangers formasıyla ilk maçına yarın çıkacak. Gol atması halinde, futbol tarihine adını “en fazla ligde gol atan tek oyuncu” olarak altın harflerle yazdıracak.