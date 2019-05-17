İhtiyat akçesi pakette yok

17 Mayıs 2019

Ekonomi alanında yeni düzenlemeler içeren torba tasarı TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un verdiği bilgiye göre pakette 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden hatalı geçiş cezalarının affını öngören teklif yer alıyor.

Ayrıca, İstanbul Galata Üniversitesi adında yeni bir üniversite kurulması, kömür madenciliğine destek gibi düzenlemeler de pakette.

Yine paket kapsamında hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılması öngörülüyor.

Öte yandan Merkez Bankası ihtiyat akçesinin Hazine'ye transferine ilişkin düzenleme pakette yer almadığı belirtildi.

Konuya yakın iki kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, son değerlendirmelerin ardından TCMB'deki ihtiyat akçesi tutarının bütçeye aktarılması düzenlemesinden şu aşamada vazgeçildi.