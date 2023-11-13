İİT ve Arap Ligi, Gazze için olağanüstü toplandı: Acil ateşkes ve soruşturma talebi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında Batılı ülkelere sert tepki gösteren Erdoğan, "İnsan hak ve hürriyetlerini dilinden düşürmeyen Batılı ülkelerin Filistin'de süregelen katliamlar karşısında sessizliğe bürünmeleri utanç vericidir.

Hastanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalandığı, sivillerin katledildiği, tarihte eşi benzeri görülmemiş barbarlıkla karşı karşıyayız. Zulüm karşısında susanlar da en az zalimler kadar akan kana ortaktır." dedi. Zirve sonrası yayınlanan sonuç bildirgesinde şu maddeler yer aldı:

-Filistin halkı güvenlik ve barışa kavuşmadan İsrail'in ve diğer hiçbir bölge ülkesinin güvenlik ve barışa kavuşamayacağını teyit eder.

- Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturmayı tamamlamasını talep ediyoruz.

-İsrail'in savaş suçlarını, insanlık dışı katliamlarını kınıyoruz.

- Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne, İsrail'in kimyasal silah kullanımını araştırması yönünde çağrı yapıyoruz.

-Gazze'ye yönelik ablukanın kırılarak, yardım konvoylarının derhal girmesinin mecbur kılınmasını talep ediyoruz.

-Devletleri, işgal ordusu ve terörist yerleşimcilerin Filistinlileri öldürmede kullandığı silah ihracatını derhal durdurmaya çağırıyoruz.

-Uluslararası bir barış konferansının en kısa zamanda toplanması çağrısını yapıyoruz.

-Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne, İsrail’in kimyasal silah kullanımını araştırması yönünde çağrı yapıyoruz.

4 Arap ülkesinden "İsrail ambargo"suna ret

Gazze gündemiyle toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde 11 Arap ülkesi, İsrail'e Altı Gün Savaşları'nın yaşandığı 1967'deki geniş bir ambargo uygulanması önerisinde bulundu. Petrol kullanımı, İsrail uçaklarının Arap hava sahasına girememesi, tüm ilişkilerin dondurulması gibi maddelerin yer aldığı öneriyi BAE, Suudi Arabistan, Fas ve Bahreyn reddetti.

Ankara’dan Gazze için 4 teklif

Erdoğan, Riyad’daki zirvede 4 önemli teklifte bulundu: 1) İsrail’in işlediği savaş ve insanlık suçlarının hesabı hukuk önünde sorulmalı. 2) İsrailli bakanların varlığına ikrar ettiği nükleer silahlar meselesi araştırılmalı. 3) İsrail, işgal ettiği, yıktığı, zulm ettiği insanlara verdiği zararı tanzim etmeli. 4) Gazze’nin yeniden ayağa kaldırılması için İİT bünyesinde bir fon oluşmalı.

“Netanyahu gidicisin gidici”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Arnavutköy'de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin açılış töreninde konuştu. Gazze'deki mazlumlara Türkiye'nin sahip çıkacağını söyleyen ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösteren Erdoğan, "Macron'un açıklamaları rahatsız etmiş, Riyad zirvesi rahatsız etmiş. Ben ne dedim, "Ey Netanyahu şu an senin iyi günün" dedim. Seni daha farklı günler bekliyor. O bebeler, o yavrular, o kefene sarılmış. O anneler şehit yavrularının cesedini koklayarak yavrularını mezara götürüyor. Onların ahı seni iflah ettirmez. Gidicisin, gidicisin. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste” açıklamalarında bulundu.