İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı!

Fatih’te surlarda Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunan iki kişinin videosu sosyal medyada paylaşıldı. Bu görüntüler büyük tepki çekerken soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 18 yaşından küçük olduğu tespit edildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü, şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından işlemlerin devam edeceği öğrenildi.