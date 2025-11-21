İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı!
Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner, 4 Ekim 2024 tarihinde İstanbul'un Eyüpsultan ve Fatih ilçelerinde Semih Çelik tarafından vahşice öldürüldü. Semih Çelik, olayın ardından intihar ederken bu cinayet günlerce konuşuldu. Dün iki kişi İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulundu. İnfial yaratan bu olay sonrası 2 şüpheli gözaltına alındı.
Fatih’te surlarda Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunan iki kişinin videosu sosyal medyada paylaşıldı. Bu görüntüler büyük tepki çekerken soruşturma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 18 yaşından küçük olduğu tespit edildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü, şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından işlemlerin devam edeceği öğrenildi.