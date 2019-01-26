IKBY: Türk üssüne saldıranlar cezalandırılacak

26 Ocak 2019

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Duhok'un Şeladize ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait üs bölgesine yapılan saldırının arkasında provokatörlerin olduğunu ve bunu yapanların cezalandırılacağını bildirdi.

IKBY Hükümeti, Irak'ın kuzeyinde Türk askerlerinin konuşlandığı üs bölgesine bugün gerçekleştiren saldırıya ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, "Saldırının arkasında provokatörler var ve cezalandırılacaklar" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, olay hakkında ilgili kurumlarla detaylı soruşturma yürütüleceği vurgulandı. IKBY Hükümeti'nin olayda ölü ve yaralılar olmasından üzüntü duyduğu aktarılan açıklamada, ailelere başsağlığında bulunuldu.

Çavuşoğlu, Barzani ile görüştü

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü. Barzani, görüşmede, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir üs bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu gerçekleşen saldırıyla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını ve konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı meydana geldiğini bildirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Bugün yine Irak tarafında bir yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız, silahlı insansız hava araçlarımız kalktı, hepsi dağılma durumunda kaldı" dedi.

"Uçaklarımız kalktı, hepsi dağılma durumunda kaldı"

Kaynak: AA