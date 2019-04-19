İki ajan İstanbul'da yakalandı
Reuters, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddia edilen iki istihbarat görevlisini gözaltına alındığını duyurdu. İki kişiden birinin Kaşıkçı cinayetine karışmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.
Reuters haber ajansı bugün servis ettiği son dakika haberinde Türk yetkililerin açıklamalarına yer verdi. Üst düzey Türk yetkililer pazartesi günü İstanbul’da düzenlenen bir operasyonla Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen iki kişinin ajan faaliyetleri sebebiyle gözaltına alındığını açıkladı.
Türk makamlarının gözaltına alınan iki kişiden birinin Kaşıkçı cinayetine karışmış olma ihtimali üzerinde durduğuna dair açıklama yapıldı.