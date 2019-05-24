İki bölge için sağanak uyarısı

24 Mayıs 2019

Marmara ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya ile Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında, yerel olarak sağanak öngörülüyor.

Trakya ile Marmara'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak.

Trakya (Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ) ile Marmara'nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında) yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak bekleniyor.

Sağanak nedeniyle su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) esmesi öngörülüyor.

Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetlice esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Kars ve Ardahan'da 8, Ağrı ile Erzurum'da 10, Erzincan'da 12 ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 31, Erzincan'da 30, Ağrı'da 26, Erzurum'da 22, Kars'ta 21 ve Ardahan'da 20 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar dolayısıyla dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA