İki doz aşı olmayan kahvehaneye alınmayacak

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu, iki doz aşısını yaptırmayan müşterilerilerini yarından itibaren, kahve ve kıraathanelere almayacaklarını açıkladı.

Federasyon Başkanı Murat Ağaoğlu, 1 Temmuz'dan sonra geçilen normalleşme ile birlikte vaka sayılarının arttığının gözlemlendiğini belirterek, yeniden uygulanacak bir kısıtlamanın esnafı da ülke ekonomisini de zora sokacağını söyledi.

Ağaoğlu, "Bu sebeple Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu ve federasyona bağlı meslek odaları olarak aldığımız karar doğrultusunda yarından itibaren ülke genelindeki tüm kahvehane, kıraathane ve kafelerimize en az 2 doz aşı olmayan vatandaşlarımızı kabul edemeyeceğimizi tüm kamuoyuna duyuruyor, salgın ve hastalıkların sona ereceği güzel günler diliyoruz." diye konuştu.