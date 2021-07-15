İki doz Sinovac, COVID-19'a karşı yüzde 83.5 etkili
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk uygulanmaya başlanan Çin menşeli Sinovac aşısının iki dozunun, yüzde 83,5 etkili olduğunu açıkladı.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İKİ DOZ SINOVAC %83,5 ETKİLİ. Türkiye’de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet’te yayımlandı." ifadelerini kullandı.
İKİ DOZ SINOVAC %83,5 ETKİLİ. Türkiye’de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet’te yayımlandı. pic.twitter.com/VUHtQ59CUg— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 15, 2021