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İki doz Sinovac, COVID-19'a karşı yüzde 83.5 etkili

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk uygulanmaya başlanan Çin menşeli Sinovac aşısının iki dozunun, yüzde 83,5 etkili olduğunu açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İKİ DOZ SINOVAC %83,5 ETKİLİ. Türkiye’de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet’te yayımlandı." ifadelerini kullandı. 

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koronavirüs