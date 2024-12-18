İki Eurofighter savaş uçağı Ankara'da

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Katar’da bir tatbikata katılan Birleşik Krallık’a ait iki adet Eurofighter Typhoon uçağı, dönüş yolunda Ankara’daki Mürted Hava Üs Komutanlığımıza indi.

Hava Kuvvetlerimiz tarafından incelenmek üzere gelen uçakları Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve görevli askeri personelimiz karşıladı” denildi.

Türkiye'nin satın almak için talep ettiği ve görüşmelerin sürdüğü Avrupa yapımı çok amaçlı, 4.5 nesil çift motorlu Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağına iniş sırasında 2 adet F-16 savaş uçağı eşlik etti.

MSB yetkilileri uçaklarda inceleme yapacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, hafta sonu medya temsilcileriyle buluşmasında Eurofighter konusunda görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğünü söylemiş, "Katar’da tatbikata katılan Birleşik Krallık’a ait 2 adet Eurofighter, 18 Aralık’ta Ankara'ya gelecek ve uçakları görme fırsatı bulacağız" ifadelerini kullanmıştı.

