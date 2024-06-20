İki il için fırtına uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor.
AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğudan hamleli kuvvetli, yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cumartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesiyle çatı uçmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.