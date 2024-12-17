İki il için yeni kamulaştırma kararları açıklandı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde; Karayolları Genel Müdürlüğü ise Manisa'da bazı yerleri acele kamulaştıracak. Aşağı Aras Havzası ve Manisa Otogarı Köprülü Kavşağı Projelerine yönelik kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
İki devlet kurumunun projelerine yönelik kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Aşağı Aras Havzası (Tuzluca Barajı ve Sulaması) Projesi kapsamında Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki bazı taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Manisa Otogarı Köprülü Kavşağı Projesi'nde yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilatın ise Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.