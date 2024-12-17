İki il için yeni kamulaştırma kararları açıklandı

İki devlet kurumunun projelerine yönelik kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Aşağı Aras Havzası (Tuzluca Barajı ve Sulaması) Projesi kapsamında Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki bazı taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Manisa Otogarı Köprülü Kavşağı Projesi'nde yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilatın ise Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.