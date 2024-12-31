İki ili kapsayan acele kamulaştırma kararları açıklandı
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar uyarınca, Osmaniye ve Yozgat'taki bazı taşınmazların yol ve baraj yapım projeleri kapsamında acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Osmaniye ve Yozgat'ta bazı taşınmazlar yol ve baraj yapım projeleri kapsamında kamulaştırılacak. Projelere dair alınan kararlara göre, Kadirli-Osmaniye İl Yolu ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Yozgat'ta uygulanan Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Projesi kapsamında da bazı taşınmazların Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Bursa'ya yeni sit alanı kararı
Bursa'nın Karacabey ve Mudanya ilçelerinde bulunan Grup 15 Kocaçay Deltası Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü de yeniden değerlendirildi. Değerlendirme sonucu bazı alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.