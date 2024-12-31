İki ili kapsayan acele kamulaştırma kararları açıklandı

Osmaniye ve Yozgat'ta bazı taşınmazlar yol ve baraj yapım projeleri kapsamında kamulaştırılacak. Projelere dair alınan kararlara göre, Kadirli-Osmaniye İl Yolu ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Yozgat'ta uygulanan Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Projesi kapsamında da bazı taşınmazların Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Bursa'ya yeni sit alanı kararı

Bursa'nın Karacabey ve Mudanya ilçelerinde bulunan Grup 15 Kocaçay Deltası Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü de yeniden değerlendirildi. Değerlendirme sonucu bazı alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.