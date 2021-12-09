İki ilin sınır tespiti kararı Resmi Gazete'de
Gümüşhane ile Trabzon arasındaki il sınırının tespiti ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
AA
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Kırgeriş, Bağlama ve Damlı köyleri ile Trabzon'un Şalpazarı ilçesi, Gökçeköy Mahallesi arası iki il sınırının tespitine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Kırgeriş, Bağlama ve Damlı köyleri ile Trabzon'un Şalpazarı ilçesi, Gökçeköy Mahallesi arası iki il sınırının tespitine ilişkin karar yürürlüğe konuldu.