İki kalkınma ajansından 10 personel alımı için ilan
AHİKA ve KUZKA'nın personel alımına ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) toplam 10 personel alımı gerçekleştirecek.
Buna göre, AHİKA 2 uzman, 1 destek personeli ve 1 hukuk müşaviri alımı yapacak.
KUZKA ise seyahat engeli bulunmayan 1 iç denetçiyle 5 uzman personel alacak.
Başvurular, 2-13 Kasım'da "ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilebilecek.
Sınavların yer ve tarihine ilişkin duyurular ayrıca yapılacak.
Kaynak: AA