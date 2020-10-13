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İki kalkınma ajansından 10 personel alımı için ilan

AHİKA ve KUZKA'nın personel alımına ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

İki kalkınma ajansından 10 personel alımı için ilan
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Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) toplam 10 personel alımı gerçekleştirecek.

Buna göre, AHİKA 2 uzman, 1 destek personeli ve 1 hukuk müşaviri alımı yapacak.

KUZKA ise seyahat engeli bulunmayan 1 iç denetçiyle 5 uzman personel alacak.

Başvurular, 2-13 Kasım'da "ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilebilecek.

Sınavların yer ve tarihine ilişkin duyurular ayrıca yapılacak.

Kaynak: AA

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