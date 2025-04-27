İki motosiklet çaldılar, üçüncüsünde suçüstü yakalandılar

Bursa’nın Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde aynı gün içinde iki motosiklet çalan iki şüpheli, üçüncü motosikleti çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay, iki ilçede art arda yaşanan motosiklet hırsızlıkları üzerine mağdurların durumu polis ekiplerine bildirmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin A.A. (24) ve H.U. (31) olduğunu belirledi. Kamera görüntülerinden iz süren ekipler, şüphelileri başka bir motosikleti çalmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan A.A. ve H.U., Asayiş Şube Müdürlüğü’nde alınan ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.