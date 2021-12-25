İki 'pitbull'un saldırdığı çocuğa doku nakli yapılacak

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çete, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan çocuğun kafa ve yüz bölgesinde doku kayıpları olduğunu belirterek "Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli planlanıyor." dedi.

Yıldıray Çete, yaptığı açıklamada, gece hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen çocuğun saat 03.00 civarında yoğun bakım ünitesine kabul edildiğini belirtti.

2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in uyuduğunu ve annesini yanına alacaklarını vurgulayan Çete, şunları kaydetti:

"Genel durumu orta-iyi düzeyde. Hayati bulguları stabil. Kafa ve yüz bölgesinde doku kayıpları mevcut. İlk müdahalesi Gaziantep'te başarılı şekilde yapılmış, hastanemize ileri tedavi amacıyla nakil edildi. Genel durumunun uygunluğunu takip ederek mümkün olan en kısa zamanda, tahminen bir, iki gün içinde Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli planlanıyor. Hastamız bizzat Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız tarafından da yakından takip edilmektedir."

Çocuğun ailesi yaşadıklarını anlattı

Saldırıda ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş, tek çocuklarının bu durumda olmasının acısını yaşadıklarını söyledi.

Ateş, çocuğunun durumunun ciddiyetini koruduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

Olayın halen şokunda olduğunu ifade eden Ateş, "Ben kötü, annesi benden daha kötü halde. Ayakta zor duruyorum. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum şu an. Asiye iyileştikten sonra nasıl bir hayat olacak hiç bilmiyorum." dedi.

Olayın ilk anından itibaren devletin her türlü yardımı kendisine sunduğunu belirten Ateş, şöyle devam etti:

"Devlet büyüklerimiz sağ olsun yakından ilgilendiler, elinden geleni yaptılar. Allah devletimizden razı olsun. Bunu yapan patronlarımın köpeği. Dolayısıyla orada çalışma gibi bir durumum yok artık. İşimden ve evimden oldum, çok büyük mağdurum. Psikolojik ve fizik olarak çökmüş durumdayım. İki gündür ne su içtim ne yemek yedim. Eşim benden kötü durumda çünkü sürekli çocuğun yanında."

Ailenin tek çocuğu

Uzun zaman evlat hasreti çektiğini ve zorlu bir sürecin, tedavinin sonrasında Asiye'nin dünyaya geldiğini anlatan Ateş, "Çok rezillikler çektik. Tek çocuğum o. Eşimin bundan sonra tıbben çocuğu olma olasılığı yüzde 2-3. Yani dünyada tek çocuğumdu o, tek canımdı. Kızımdan başka kimsem yok." diye konuştu.

Asiye'nin dayısı Tevfik Doğan ise kendilerine destek veren ve dua eden herkese teşekkür etti.

Yeğeni için herkesten dua isteyen Doğan, şunları kaydetti:

"Allah devletimizden razı olsun. Gerekli çaba ve gayreti gösterdiler. Eniştem Hüseyin'in patronlarına ait köpeklerin ısırması sonucu çocuk bu hale geldi. Eniştem işine devam edemeyecek, işinden de oldu. Mağdur oldu ve başını sokacak bir yeri dahi yok. Asıl bundan sonra ne olacak? Bizler yakınları olarak mücadele ediyoruz ama bu da belli bir yere kadar."