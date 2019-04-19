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İki şüpheliye 'casusluk' suçundan tutuklama talebi

Birleşik Arap Emirlikleri için çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İki şüpheliye 'casusluk' suçundan tutuklama talebi
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, "askeri, siyasi ve uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddia edilen iki şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, iki şüpheliyi "siyasi ve askeri casusluk" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

Şüpheliler, İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılacak.

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Kaynak: AA

Dunya.com

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