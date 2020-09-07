İki Türk 1.2 milyon sterlinle yakalandı

07 Eylül 2020

KERİM ÜLKER

İngiltere Ulusal Suç Teşkilatı (National Crime Agency) kara para aklama konusunda iki kişiyi gözaltına aldı.

Birleşik Krallık'tan ayrılmaya çalışan iki kamyon yapılan aramalarda 1.2 milyon sterlin yani yaklaşık 12 milyon lira ele geçirildi.

İngiltere'deki Dover's Eastern Docks kasabasında her iki kamyonda yapılan aramalarda, araçların motor kısmında poşetlere saklanmış halde bulunan 1.2 milyon sterline el konuldu.

Her iki aracın da şoförü olan iki Türk vatandaşı gözaltına alındı. Yapılan açıklamada 2 Türk'ün de Belçika'da aynı şirkette çalıştığı ifade edildi.

Ulusal Suç Teşkilatı bölge soruşturma başkanı Andrea Wilson, operasyon hakkında “Bu, Sınır Gücü'nde görev alan meslektaşlarımız tarafından yapılan harika bir işti" dedi. 2 Türk önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.