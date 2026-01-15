İki Türk iş insanı safaride öldürülmüştü... Sağ kurtulan arkadaşları dehşeti anlatı

Silkar Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör, Etiyopya'daki bir safari gezisi sırasında uğradıkları silahlı soygunda hayatlarını kaybetmişti.

İki iş adamının trajik ölümü hem iş dünyasını hem de yakınlarını derinden sarsarken o anlara tanıklık eden arkadaşları Tarık Hotamışlıgil yaşadıkları dehşeti anlattı.

Çatışmanın ortasında kaldılar

Saldırının yaşandığı bölgenin yılın her döneminde çok sayıda turist grubu tarafından ziyaret edildiği öğrenilirken, Akbulak ve Güngör'ü taşıyan aracın da 12 Ocak sabahı saldırının gerçekleştiği Tum şehrine doğru yola çıktığı ve kırsalda saldırıya uğradıkları kaydedildi. Saldırganların kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar devam ederken, açılan ateş sonucu aracı kullanan Etiyopyalı şoförün de hayatını kaybettiği belirtildi.

Aynı kafilede bulunan ve saldırıdan son anda kurtulan iki kişiden biri olan Hotamışlıgil, yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı.

"Nasıl kapanır bu yara bilmiyorum"

Etiyopya'ya yeni bir kültürü tanımaya, birlikte fotoğraf çekmeye ve şaşırmaya gittiklerini belirten Hotamışlıgil, "Hayat izin vermedi ne yazık ki" ifadesini kullandı.

Saldırı sırasında yoğun ateş altında kaldıklarını, kendi araçlarının saldırıdan kaçabildiğini ancak Akbulak ile Güngör'ü taşıyan aracın lastiklerinden vurulduğu için fazla uzaklaşamadığını söyleyen Hotamışlıgil, "Biraz para, biraz eşya için kıydılar bu güzel insanlara. Acı çok büyük, keder de öyle. Nasıl kapanır bu yara bilmiyorum" dedi.

"Asılsız sıfatlara itibar edilmemeli"

Öte yandan dün Silkar Madencilik'ten yapılan açıklamada da Akbulak'ın cenazesinin bugün İstanbul'da toprağa verileceği açıklandı. Açıklamada Akbulak'ın Etiyopya'da herhangi bir ticari faaliyeti bulunmadığı gezinin tamamen turistik amaçlı yapıldığı belirtilirken, şunlar kaydedildi:

"Yaşadığımız bu büyük acı sonrasında, bazı haber mecralarında yer alan gerçeği yansıtmayan bilgilere ve 'milyarder iş adamı' gibi asılsız sıfatlara itibar edilmemesini, kamuoyunun, paylaştığımız doğrulanmış bilgiler doğrultusunda aydınlatılmasını önemle rica ederiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır dileriz."