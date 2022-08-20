İki yaka, iki ülke bir araya geliyor

Esra Sultan AZİZOĞLU / BALIKESİR

UNESCO tarafından kutlanan Dünya Zeytin Ağacı Günü’nde bu yıl Ayvalık ve Midilli tarafından ortak etkinlik yapılması kararlaştırıldı. 26 Kasım’da kutlanacak etkinlikte, dünyada ilk kez 2 yerel yönetim UNESCO gözlemcisinin tanıklığında her iki kara parçasına UNESCO bayrağına sarılı birer zeytin ağacı dikecek. Tümü gönüllülerden oluşan UNESCO Çalışma Grubu, yaptığı ilk çalıştayda, zeytin müzesi kurulması da kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca zengin insan varlığının UNESCO dosyasına yansıması için dünyadaki 20 üniversite ile sosyal ağ kurulması kararı alındı.

“Zeytinhane ruhsatıyla ev yapılmasına izin yok”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de yaptığı değerlendirmede UNESCO konusuna öncelik verdiklerini açıkladı. Ergin yaptığı değerlendirmede, “Zeytin katliamlarının önüne geçmek için zeytinlik ortasında konut amaçlı olarak alınan zeytinhane ruhsatlarının özel takip sistemine alınacak ve gerekirse yıkım kararı verilecek” dedi. Ergin kurmayı planladıkları özel takip sisteminin Türkiye’de imar alanında da bir ilk olacağını söyledi. Toplantıda söz alan Prof. Dr. Abdullah Soykan ise İda-Madra Jeoparkı’nın büyük avantaj olduğunu vurguladı. İda Madra Jeoparkı’nın Eylül ayında UNESCO nihai listesine gireceği bilgisini veren Soykan, “Türkiye böylece UNESCO şemsiyesi altında buluşan iki eko-sistemi buluşturan ilk uygulamayı yaşamış olacak” dedi.

Paydaşlar arasında iletişim önemli

Toplantıda UNESCO Alan Yönetimi Koşulu’na dikkate çekilerek yapılaşma adına yapılan zeytin ağacı katliamlarının önlenmesi konusu da ele alındı. Bergama’nın 2,5 yılda UNESCO Listesi’ne girmesini sağlayan dönemin belediye başkanı Mehmet Gönenç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi, “Bu konuda merkezi yönetim yaptığı düzenlemelerle üste çıkıyor, yerel yönetimin elini kolunu bağlıyor. Bergama özelinde bunun üstesinden gelebilmenin tek yolunun sivil toplum dayanışması olduğunu gördük ve bunu hayata geçirdik. Bu sayede halen Bergama korunuyor. Bu yüzden paydaşlar arasında iletişim büyük önem taşıyor” dedi.