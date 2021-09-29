İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'a karşı ikinci doz aşı oranının Bartın ve Giresun'da yüzde 75'in üzerine çıkmasıyla mavi il sayısının 13'e ulaştığını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Covid-19’a karşı İKİNCİ DOZ aşı oranımız BARTIN VE GİRESUN’DA da %75’in üzerine çıktı. Böylece MAVİ İL sayımız 13’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 28, 2021

"COVID-19'a karşı ikinci doz aşı oranımız Bartın ve Giresun'da da yüzde 75'in üzerine çıktı. Böylece mavi il sayımız 13'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım."