İkinci el satışında yeni dönem

13 Şubat 2018

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yürüten gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bugün itibarıyla altı ay içinde yetki belgesi almaları gerekiyor.

Resmi Gazetede yer alan düzenlemeye göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, bu kapsamda verilecek yetki belgesinin geçerlilik süresi beş yıl olacak.

Yetki belgesi başvurusu yapacak işletmelerde, en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması, teşhir alanının net yüksekliğinin en az üç metre olması, işletmenin mali sorumluluk sigortası yapılmış ve satışa sunduğu ikinci el motorlu kara taşıtları bu sigorta kapsamına alınmış olması gibi şartlar aranacak.

Araç garantisi

Tebliğ kapsamında, ikinci el otomobil ve motosiklet, motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren üç ay veya 5,000 kilometre, satışı yapan işletmenin garantisi altında olacak.

İşletmeler, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilecek.

Sayılan parçalarda garanti süresi veya kilometresi içinde meydana gelen arızalar azami 30 iş günü içinde giderilecek.

Motosikletler için bu süre azami 20 iş günü olarak uygulanacak. Arızanın giderilmesine ilişkin masraflar işletmeye ait olacak.

Tebliğe göre, sekiz yaş veya 160,000 kilometrenin üzerindeki otomobil ve motosikletler garanti kapsamı dışında tutulacak.

Satış sırasında alıcı tarafından bilindiği işletme tarafından belgelendirilen arıza ve hasarlar ile ekspertiz raporunda belirtilen arıza ve hasarlar da garanti kapsamı dışında yer alacak.

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