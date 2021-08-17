Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, aşılama sürecini, üçüncü doz aşılamanın önemini, aşılamada yeni uygulamaları ve varyantları değerlendirdi.

Balık, yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"COVID-19 aşılarının güvenliğiyle ilgili herhangi bir tartışma yapmak artık anlamsız. Dünya genelinde 4 buçuk milyar aşı yapıldı ve bugüne kadar COVID-19 aşılarına bağlı bir yan etki nedeniyle aşılamayı sonlandıran ülke olmadı. Aşılarla ilgili herhangi bir tereddüt yaşanmaması gerekiyor. Son zamanlarda Delta virüsünün yaygınlaşmasıyla, aşılama prosedüründe değişiklikler başladı. Bunun nedeni Delta’nın çok hızlı bir şekilde bulaşması. Eğer iki doz BioNTech aşısı varsa ya da iki doz Sinovac aşısının üzerine üçüncü doz BioNTech veya Sinovac aşısı yapılmışsa, bu kişilerin Delta'ya karşı koruyuculuğu hala güçlü bir şekilde devam ediyor.

Dünyada yapılan çalışmalar ve bizim gözlemlerimiz net bir şekilde gösterdi ki, son zamanlarda yoğun bakıma giden ve ölenlerin arasında neredeyse yüzde 99’u hiç aşı olmamış olanlar. Yeterli ve uygun protokolde yapılmış aşılar, ölümden ve ağır enfeksiyondan bizi koruyor. İkinci risk grubu, tek doz aşı olmuş olanlar. Üçüncü derece riske sahip olanlar, tek doz aşısını olmuş, ikinci doz üzerinden 10 gün geçmemiş olanlar. Dördüncü sırada, iki doz Sinovac olmuş, aradan 3-4 aydan daha uzun zaman geçmiş ve üçüncü aşısını henüz olmamış kişiler. Şu an yoğun bakımda yatanların yüzde 90’ından fazlası neredeyse hiç aşı olmamış olanlar. Az bir kısmı tek doz aşısını yaptırmış olanlar. Diğerleri de iki doz Sinovac aşısı olmuş, bu aşıyı çok önce yaptırmış, ama üçüncü dozunu henüz yaptırmamış olan ileri yaştaki risk grubundaki kişilerden oluşuyor.

"12-18 yaş arasında aşılar güvenli"

12-18 yaş arasında aşılarla ilgili faz çalışması yapıldı, güvenli olduğu ortaya konduğu için dünyada birçok ülke 12-18 yaş arasına ruhsat verdi ve kullanmaya başladı. Bizde de eylülde okullar açılacağı için, Delta varyantı diğer varyantlara göre daha hızlı bulaştığı için ve çocuklar arasında Delta varyantının ağır enfeksiyon yapma potansiyeli olduğu için okulların yüz yüze açılması da bulaşma açısından risk oluşturduğu için aşılamanın 15 yaşa indirilmesi önemli.

21 yaşında hayatını kaybetti

21 yaşında bir kadın, evde yaşayan herkes aşılandığı halde kendisi sosyal medyada yazılanlardan etkilenip aşılanmamış ve geçenlerde kaybedildi. Buna benzer örnekler bizim yoğun bakımlarımıza da gelmeye başladı. Sosyal medyada söylenenlerden etkilenip aşı olunmaması son zamanlarda mağduriyet yaşanmaya başlandı.

Yeni varyantların seyri şöyle oldu; ilk varyant Wuhan’da çıktı sonra İngiliz varyantı Avrupa’da yayıldı, sonra Türkiye’ye geldi. Delta da Avrupa’dan bize geldi. Yeni bir varyant çıkarsa bizden önce çok büyük olasılıkla Avrupa’dan yayılacaktır. Bize genelde Avrupa’dan yayılıyor. Önceden tedbir almak gibi bir avantajımız var. Lambda varyantı aralıkta ortaya çıktı. Delta kadar güçlü değil, delta sonra çıkmasına rağmen dünyada hakim varyant olmaya başladı. Şu an için delta varyantından başka bir varyant söz konusu değil."