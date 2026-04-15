İkinci saldırı sonrası öğretmenlerden grev uzatma kararı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir lisede yaşanan 16 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırının yankıları devam ederken, bir saldırı haberi de Kahramanmaraş'tan geldi.

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi İ.A.M. öğleden sonra yaşanan babasına ait silahlarla okula gelerek katliam yaptı. Saldırıda 3’ü öğrenci 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 öğrenci ve öğretmenin yaralandığı öğrenildi.

Öğretmenler iş bıraktı

Türkiye'yi sarsan saldırılar peş peşe gelirken, dünkü saldırı sonrası iş bırakma kararı alan öğretmen sendikaları grevi uzatma kararı aldı.

Eğitim Bir-Sen 1 gün, Eğitim Sen 1 gün, Türk Eğitim-Sen 1 gün, Eğitim-İş 3 gün, Hürriyetçi Eğitim-Sen 2 gün, Eğitim Gücü Sen 2 gün, Mil Maarif-Sen 2 gün, Anadolu Eğitim-Sen 2 gün iş bırakacağını açıkladı.

Eğitim-İş grevi hafta sonuna kadar uzattı

Grev kararını hafta sonuna kadar uzatan Eğitim-İş'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş’ta yaşanan ve ilk belirlemelere göre 1 öğretmen ve 3 öğrenci yaşamını yitirdiği saldırının ardından bir kez daha gördük ki; okullarda ne öğrenciler güvende, ne de eğitim emekçileri! Eğitim-İş olarak, eğitimde şiddetin kader olmadığını haykırmaya devam ediyoruz. Bu nedenle; yaşanan saldırılar karşısında sessiz kalmıyor, geri adım atmıyoruz. Çocuklarımızın yaşam hakkı, eğitim emekçilerinin can güvenliği için, 15, 16, 17 Nisan tarihlerinde iş bırakıyoruz."