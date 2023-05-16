"İkinci tur seçimler de aynı olgunlukla gerçekleştirilsin"

Hamide HANGÜL ,Mehtap HALICI

Türkiye’de 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı ve 28’inci dönem milletvekili seçimleri yoğun katılımla gerçekleşirken, kesin sonuçlara kilitlenen iş dünyası temsilcileri, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. 2’nci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de aynı olgunlukla tamamlanacağına inandıklarının altını çizen reel sektör temsilcileri, bir an önce ekonomiye dönülmesi mesajını verdi. Dünya Gazetesi’nin ulaştığı iş dünyası temsilcileri, seçime ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Rifat Hisarcıkloğlu (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı): Türkiye güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koymuştur. Yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilen genel seçimlerde milletimiz iradesini sandıkta göstermiştir. Milletimizin teveccühü ile Meclis’e seçilen milletvekillerimize başarılar ve hayırlı hizmetler diliyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun da aynı olgunluk ve suhuletle tamamlanarak milli iradenin tecelli edeceğine inanıyorum.

Şekib Avdagiç (İstanbul Ticaret Odası Başkanı): 14 Mayıs’taki en büyük kazanımımız, milletimizin gösterdiği sağduyu ve demokratik olgunluk oldu. İş dünyası olarak halkımızın Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini aynı vakarla tamamlayıp, istikrar ve güvenden yana tavrını sürdüreceğine inanıyoruz. Düsturumuz; daima ‘milli üretim’, daima ‘özgür ticaret’, daima ‘daha çok ihracat ve istihdam’ ile daima ‘güçlü Türkiye’dir. Şimdi seçim sonrasını, öncü Türkiye hedeflerimiz için tahkimatın ‘başlangıç noktası’ yapmak amacıyla, hep birlikte işimize koyulacağız.

Erdal Bahçıvan (İstanbul Sanayi Odası Başkanı): Ülkemizde, yıllardan beri süregelen demokrasi birikimi ve seçim geleneğine yakışır bir olgunlukla, son derece huzurlu ve yüksek katılımlı bir seçim görevi başarıyla yerine getirilmiştir. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de aynı duyarlılıkla yapılarak tamamlanacağına olan inancım yüksektir. 28 Mayıs’taki seçimlerin de olgunlukla tamamlandıktan sonra başta ekonomi olmak üzere ülkemizin temel meseleleri ile ilgili adımların atılmasını temenni ediyorum.

Fikret Kileci (Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı): Rekor bir katılımla demokrasi şöleni olarak gerçekleşen seçimlerin sakin ve olaysız geçmesi oldukça sevindiricidir. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Devam eden süreçte de aynı sakinliğin hüküm sürdüğü atmosferin devam etmesi ve ikinci turda kim seçilirse seçilsin sonuçların milletimize ve ülkemize hayırlı olması en büyük temennimdir.

Oya Narin (Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı): Demokratik bir ortamda yürütülmüş bir seçimdi. 15 gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimini de göreceğiz. Ancak bu süreçte şu anda bir şey söylemek için çok erken. Çünkü biz ekonomik tedbirlerle ilgiliyiz. Turizm iyi bir sezon geçirecek. Onu bekliyoruz. Önümüzdeki dönem için daha orta ve uzun vadeli stratejiler içinde görüşmelerimizi siyasilerle yapacağız.

Gürkan Yıldırım (Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Başkanı): Milletimiz, 14 Mayıs’ta rekor sayılacak bir katılımla sandığa giderek kullandığı oylarla, milletvekillerini belirlerken, 13. Cumhurbaşkanının ise ikinci turda belli olması yönünde karar verdi. İkinci tur seçiminin yine ülkemize yakışır bir şekilde gerçekleşeceği inancıyla, seçim ortamının sağlıklı bir şekilde sonlanması ve ülkemizi ileriye götürecek ekonomik adımların zaman geçirilmeden atılmasını arzu ediyoruz. 13. Cumhurbaşkanlığı döneminde tarım, teknoloji ve sanayide üretim maliyetlerini düşürecek, sanayicinin finansmana erişiminin kolaylaştıracak ve yüksek enflasyona karşın sabit kur uygulamasının ihracatçı üzerinde oluşturduğu yükü hafifletecek adımlara ihtiyacımız var.

Hakan Akdoğan (Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Kurucu Başkanı): Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması nedeniyle piyasalarda bir süre daha durağanlık devam edecektir. Bu dönemde hızlı bir şekilde gerek regülasyonlar gerekse de kanuni süreçler hakkında çalışmalar başlamalı. Ekonomi başta olmak üzere diğer bakanlıkların yönetimine ilişkin alınacak sinyallerin olumlu yansıyacağını değerlendiriyoruz. Piyasalarda güven ve istikrarı sağlayacak adımlar hızla atılmalı.

Nuri Şapkacı (Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı): Türkiye’de zaten oturmuş 10 yılların getirdiği bir demokrasi kültürü var. Bu minvalde de seçim anlamında önemli bir sınav verdik. Seçim sonrasında önemli olan yapıcı mesajların verilmesi. Bu iş dünyasını rahatlatır. Diğer taraftan hemen seçim sonrasında ortak akılla yatırımcılar açısından öngörülebilir, şeffaf, ekonomi politikalarının ve serbest piyasa koşullarının ön plana çıkarıldığı mesajlar olmalı. İkinci seçime zaten 15 günlük bir süreç var. Çok kısa bir süreç ve bu sürede de önemli bir dalgalanma beklemiyoruz.

Buğra Artıç (Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı): Seçimin ikinci tura kalması ülke genelindeki ekonomik belirsizliğin devam etmesine sebep oluyor. Talebe karşı alınan önlemler, dövizde bir enerji birikimine neden olacaktır. İkinci tur sonuçlanana kadar bu belirsizliğin devam etmesi kaçınılmaz olacaktır. İkinci turun neticelenmesi ile para politikalarındaki ve dövizdeki belirsizlik bir nebze olsun netleşmeye başlayacaktır.