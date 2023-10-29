"İkinci yüzyılda güçlü ve kalıcı bir Türkiye markası yaratacağız"

Ramazan Kaya / Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı

Endüstrileşmek, en büyük millî davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde var olan büyük, küçük her çeşit sanayii kuracağız ve işleteceğiz.” Mustafa Kemal Atatürk’ün, genç cumhuriyetin kalkınması ve toplumun refah düzeyinin artırılması noktasında endüstrileşmeye verdiği önemi anlatan bu sözler hazır giyim sektörü için her zaman yol gösterici olmuştur. Atatürk’ün açılışını bizzat gerçekleştirdiği Nazilli Basma Fabrikası ile başlayan kalkınma yolculuğunda kilit sektörlerden biri olma hikâyemiz gerek bu görev bilinci gerekse cumhuriyetimizin kuruluş değerlerini ilelebet yaşatma ve yükseltme anlayışıyla bir asırdır devam ediyor. Atatürk’ün işaret ettiği gibi memleketin dört bir tarafına yatırım yapan sektörümüz, bugün 81 ilimizde faaliyet gösteren 50 bini KOBİ, 2 bini büyük ölçekli olmak üzere toplam 52 bin işletmesiyle üretime, istihdama, ihracata odaklanıyor.

İkinci yüzyılda adetleri değil değeri artıracağız

Cumhuriyetimizin ilk 100 yılında toplam 406 milyar dolarlık ihracat yapan ve günümüz itibarıyla ülkemizin en çok ihracat yapan ilk üç sektöründen biri olan sektörümüz, ikinci yüzyıla dünya genelinde de görülen büyük bir dönüşümün eşiğinde giriyor. Sürdürülebilirlik, iklim krizi, döngüsel ekonomi ve yeşil dönüşüm; değişen tüketici alışkanlıkları; teknolojik ve ticari savaşların etkisiyle önemi artan yakından tedarik ve tedarik güvenliği; hızlı modanın yerini almaya başlayan yavaş moda; Ar-Ge, yüksek teknoloji ve katma değerli üretim, bu dönüşümün ana unsurlarını oluşturuyor. Hazır giyim sektörü olarak bu sürece dijital altyapımızdan kalite standartlarımıza her alanda esnek bir yapıya kavuşmak için hazırlanarak giriyoruz. İşletmelerimizde yatırımları adet artırmak için değil, değer artırmak için yapmaya; hızımızı, lojistik yetkinliklerimizi, pazar ve ürün çeşitliliklerimizi artırmaya odaklanıyoruz. Ayrıca hazır giyim sektörüyle birlikte tüm ekosistemin ve değer zincirinin bu dönüşüme uyum sağlaması için de çalışacağız.

Dönüşüme ve yatırımlara liderlik ediyoruz

Biz de Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği olarak 1976 yılından bu yana yani neredeyse yarım asırdır sektörümüzün bu yolculuğuna eşlik diyoruz. 2003 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile de kamu yararına dernek statüsü kazanmış bir STK’yız. Türkiye hazır giyim ihracatının yüzde 60’ını gerçekleştiren 450’yi aşkın üyemizle sektörümüzün tüm değer zincirinin temsiliyetine sahibiz. Sektörümüzün kurumsallaşarak, inovasyon ve sürdürülebilirlik konusunda kararlılık göstererek, ürün ve hizmet kalitesiyle dünya markası haline gelmesi, dijital ve yeşil dönüşüm odağında tüm süreçlerin yenilenmesi ve büyük ölçekli yatırımlar yapılabilmesi için liderlik ediyoruz. Sanayinin temellerini atan sektörlerden birinin temsilcileri olarak ikinci yüzyılımızda da bilgi birikimimiz, üretim kabiliyetimiz, genç nüfusumuz, esnek ve dinamik yapımız ile ülkemiz için katma değer oluşturmaya, global ölçekte güçlü bir Türkiye markası yaratmaya devam edeceğiz.

“Yüzyılın Çağrısı, cumhuriyetimize bağlılığımızın ifadesidir”

Cumhuriyetimize olan derin sevgi ve bağlılığımızın bir ifadesi olarak, sözleri Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergur ve Prof. Dr. Ali Ergur'a, bestesi geçmiş dönem başkanlarımızdan Ali Mahmut Abra'ya ait olan “Yüzyılın Çağrısı” adlı eseri çalışanlarımız ve üyelerimizin oluşturduğu TGSD Korosu olarak seslendirdik. Bu eser, Türk halkına ve sektörümüze armağanımızdır. Bizlere büyük bir gurur yaşatan cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlu olsun.